Otizmli çocukların aileleri bilgilendirildi

Kentte kurulduğu günden bu tarafa kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren Muş Yağmur Kuşağı Otizm Eğitim Derneği, otizmli çocukların ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla konferans düzenledi. Muş Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Görevlisi Ali Haydar Akpolat, konuşmacı olarak katıldı. İlk olarak konferansın açılış konuşmasını yapan Muş Yağmur Kuşağı Otizm Eğitim Derneği Başkanı Beyaz Çağlayan, katılımlarından ötürü ailelere teşekkürlerini iletti. Çağlayan’ın açılış konuşması sonrasında ailelere hitaben konuşan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Görevlisi Ali Haydar Akpolat ise, Otizm Nedir? Belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Otizmin çocuktaki etkilerini azaltabilmek için neler yapılabilir? Başlıkları altında açıklamalarda bulundu.

Konferans daha sonrasında, aileler ile yapılan soru-cevap bölümü ile devam etti.