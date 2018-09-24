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Otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Bulanık-Malazgirt karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Tanel S.'nin (48) kullandığı 35 AH 3813 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan Tanel S., Zeynep Söğüt (34), Aydın (38), A. (4), S.Y.S. (11) ile O.S. (6), ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Söğüt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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