(Özel) Ağaç dalları kitap açtı

Muş'ta iki genç, kitap okumayı yaygınlaştırmak ve okuma seviyesini arttırmak amacıyla şehrin işlek caddesindeki bir ağacın dallarına kitap astı.

Muş'ta Mehmet Demirbilek ve Cihat Tuncer isimli iki genç, kentte okumayı yaygınlaştırmak amacıyla İstasyon Caddesi üzerindeki bir ağacın dallarına astıkları kitaplarla “Askıda Kitap” projesi başlattı. Kentte okuma seviyesini arttırmak ve halkı okumaya yönlendirmek amacıyla işlek cadde üzerindeki ağacın dallarına kırmızı kurdele ile kitapları bağlayan iki genç, kitapların hayattan bir parça olduğunu gözler önüne koydu.

Cadde üzerindeki bütün ağaçları başlattıkları projesi ile süslemek istediklerini belirten iki genç, projeye destek beklediklerini belirtti.

Ağaç kitap açtı

Ağaç dalına asılan kitaplar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, okul ve işten çıkan öğrenci ile vatandaşlar ise kitaplar sarkan ağaçla karşılaştı. Ağacın dallarına jelâtinli ve kırmızı kurdele ile bağlanmış kitapları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, birçoğu okumak için kitapları topladı. Bazı vatandaşlar ise ağacın kitap açtığını belirterek, bu güzel anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Kitapların hayattan bir parça olduğunu gösterebilmek amacıyla ‘Askıda Kitap' projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Mehmet Demirbilek, “Arkadaşım Cihat Tuncer ile beraber Muş'ta ‘Askıda Kitap' projemizi başlattık. Amacımız; kitap okumayı yaygınlaştırmak ve okuma seviyesini arttırmak. Kitapların hayattan bir parça olduğunu gösterebilmek amacıyla böyle bir projeye imza attık. Kitapların kütüphane raflarında kalması değil de; böyle hayattan bir parçaymış gibi sunmak istedik” şeklinde konuştu.

“Şehirdeki ağaçları kitaplarla süslemeyi hedefliyoruz”

Başlattıkları ‘Askıda Kitap' projesine destek çağrısında bulunan Demirbilek, “Caddemizdeki bütün ağaçları bu şekilde kitaplarla süslemek istiyoruz. Destek verenlere şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Demirbilek, kitapları ağaç dallarından alan okuyucuların, okuduktan sonra aynı şekilde jelatinleyip tekrar ağaçlara asacağını vurguladı.

İki genç tarafından süslenen ağaç dallarından kendilerine göre seçtikleri kitapları toplayan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ise, başlatılan projenin büyük anlam taşıdığını belirterek, ağaç dallarını kitapla süsleyen iki genci tebrik etti. Ödünç olarak aldıkları kitapları okuduktan sonra aynı şekilde ağaca asacaklarını belirten öğrenciler, kampanyaya destek sağlayacaklarını da söyledi.