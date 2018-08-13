Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 09:15

(Özel) Esnaf, dolar oyununu bozmak için harekete geçti

Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyuna tepki gösteren Muşlu bakır ustası, dolarını bozdurana bakır işlemeli ayran tası hediye edecek.

(Özel) Esnaf, dolar oyununu bozmak için harekete geçti

13 Ağustos 2018 09:15


Türkiye’ye yapılan darbe girişimi ve provokasyonların ardından ekonominin üzerinde oynanan dolar oyununa karşı esnaftan duyarlı destek geldi. El emeği, göz nuru işlemeli bakır tas üreten bakır ustası Cevat Aktaş, 200 dolar bozdurup dekontunu getiren vatandaşlara ayran tası hediye ediyor.


7 yaşından beri bakır işi yaptığını ifade eden Cevat Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bir kampanya başlattığını söyledi. 200 dolarını bozdurana bakır ayran tası hediye edeceğini belirten Aktaş, “Memleketimize bir faydamızın olmasını istiyoruz. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu kampanyayı başlattık. Şu anda bu bir Yahudi, Hristiyan, gayrimüslimin oyunudur. Oyuna gelmememiz lazım. Vatandaşlara çağrım; herkes duyarlı olsun. Dolarları bozun, dolar almayın, dolarla alışveriş yapanın alışverişini yapmasın. Biz bunu istiyoruz. Bizim malımızda, canımızda devletimize, milletimize kurban olsun. Dolarla alışveriş yapan bir esnafla ben alışveriş yapmıyorum. Bu dolar oyununu bozmamız lazım. Bizim memleketimiz, devletimiz olmazsa bizim namusumuz da yok. Bayrağımız olmazsa toprağımız da yok. Toprağımız olmazsa hayamız da olmaz. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Nereye sığınacağız? Nereye gideceğiz? Bizim başka gidecek bir ülkemiz yok” dedi.



Kurum amirlerinden anlamlı paylaşım


Muş Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Abdulbari Aksoy ve Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel de, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, dolar üzerinde oynanan oyun nedeniyle gerektiği takdirde bir aylık maaşlarından feragat edeceklerini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç