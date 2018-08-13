(Özel) Esnaf, dolar oyununu bozmak için harekete geçti

Türkiye’ye yapılan darbe girişimi ve provokasyonların ardından ekonominin üzerinde oynanan dolar oyununa karşı esnaftan duyarlı destek geldi. El emeği, göz nuru işlemeli bakır tas üreten bakır ustası Cevat Aktaş, 200 dolar bozdurup dekontunu getiren vatandaşlara ayran tası hediye ediyor.

7 yaşından beri bakır işi yaptığını ifade eden Cevat Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bir kampanya başlattığını söyledi. 200 dolarını bozdurana bakır ayran tası hediye edeceğini belirten Aktaş, “Memleketimize bir faydamızın olmasını istiyoruz. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu kampanyayı başlattık. Şu anda bu bir Yahudi, Hristiyan, gayrimüslimin oyunudur. Oyuna gelmememiz lazım. Vatandaşlara çağrım; herkes duyarlı olsun. Dolarları bozun, dolar almayın, dolarla alışveriş yapanın alışverişini yapmasın. Biz bunu istiyoruz. Bizim malımızda, canımızda devletimize, milletimize kurban olsun. Dolarla alışveriş yapan bir esnafla ben alışveriş yapmıyorum. Bu dolar oyununu bozmamız lazım. Bizim memleketimiz, devletimiz olmazsa bizim namusumuz da yok. Bayrağımız olmazsa toprağımız da yok. Toprağımız olmazsa hayamız da olmaz. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Nereye sığınacağız? Nereye gideceğiz? Bizim başka gidecek bir ülkemiz yok” dedi.

Kurum amirlerinden anlamlı paylaşım

Muş Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Abdulbari Aksoy ve Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel de, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, dolar üzerinde oynanan oyun nedeniyle gerektiği takdirde bir aylık maaşlarından feragat edeceklerini ifade etti.