Özel günlerini Murat Köprüsü’nde ölümsüzleştiriyorlar

Muş’un Tarihi Murat Köprüsü, yeni evlenen çiftlerin mekanı haline geldi. Düğün törenleri öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla Tarihi Murat Köprüsü’ne akın eden genç çiftler, çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyorlar. Tarihi Murat Köprüsü’nde mutluluklarını ölümsüzleştiren çiftlerden Maşallah-Zehra Akın, "En mutlu günümüzü burada ölümsüzleştirmek istedik. Çok güzel bir tarihi köprümüz var. Herkesin burayı görmesi gerekiyor” dediler.

Dünya evine adım atacak olan genç çiftlerin ağırlıklı olarak tarihi köprüye ilgi gösterdiğini söyleyen Fotoğraf Sanatçısı Muhammed Sami Maral ise, “Dünya evine adım atan genç çiftler, Tarihi Murat Köprüsü’nde anlarını ölümsüzleştirmek istiyorlar. Ağırlıklı olarak çiftler tarihi köprüde fotoğraflarının olmasını istiyorlar. Bizlerde kendilerinin en güzel ve anlamlı günlerini ölümsüzleştirmek adına buradayız” şeklinde konuştu.

Tarihi Murat Köprüsü’ndeki tesisleri işleten Nimet Arslan da, Muş’un yanı sıra çevre illerden de çiftlerin köprüye gelerek fotoğraf çektirdiğini vurguladı.