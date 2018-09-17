(Özel haber) 78 yaşındaki hastadan 220 gram prostat çıktı

Muş'ta bir yılı aşkın süredir idrar yapamadığından dolayı sonda takılan 78 yaşındaki Sait Arslan'dan 220 gram prostat çıktı.

Muş'ta idrar yapamadığı için bir yılı aşkın süredir sonda kullanan 78 yaşındaki Sait Arslan, Özel Muş Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık ameliyatla sağlığına kavuştu. Yapılan tetkikler sonucu, ileri derecede büyük prostatı ve idrar kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Arslan, tedavi altına alındı. Üroloji Dr. Seyfettin Örgen tarafından aynı seansta açık şekilde yapılan ameliyatta hasta Arslan'ın, 220 gram prostatı ve idrar kesesindeki taşları başarılıyla alındı. Başarılı ameliyat sonrasında Arslan, hastane servisine alınarak gözlem altında tutuldu.

Gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Üroloji Dr. Seyfettin Örgen, hastada oldukça büyük bir prostatın olduğunu söyledi. Dr. Örgen, “Çok büyük bir prostat olduğu için doğal olarak bunu açık ameliyatla yaptık. Aynı seansta başarılı bir şekilde hastamızın hem prostatını, hem de taşlarını aldık. Hastamızda ameliyat sonrasında her hangi bir sıkıntı yaşanmadı. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Birkaç gün içerisinde hastamızın tedavisini bitirip, evine yollayacağız” şeklinde konuştu.

Hastadaki prostatın normal şartlarda bir kestane büyüklüğünde olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Örgen, “Normal prostatın büyüklüğü ortalama 25-30 gram civarındayken, bu hastamızdaki prostatın büyüklüğü yaklaşık 220 grama kadar çıkmış. Normal bir kestane büyüklüğünde olan prostat, hastamızda yaklaşık olarak bir elma, bir portakal büyüklüğüne kadar büyümüştü. Bundan dolayı hastamız idrar yapamadığı için aynı zamanda idrar kesesinde taşları oluşmuştu. Biz prostatını, hem de idrar kesesindeki taşlarını aynı seansta beraberce hallettik. Her hangi bir problem yaşamadık” diye konuştu.

Ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Sait Arslan ise memnuniyetini dile getirerek Dr. Örgen ile hastane yönetimine teşekkür etti.