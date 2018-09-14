(Özel Haber) Anaokulları minikler için hazırlanıyor

Muş'un Hasköy ilçesindeki Menekşe Anaokulu öğretmenleri, okulu en güzel şekilde süsleyerek, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yapıyor.

Hasköy'de Pazartesi başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için hazırlıkları sürdüren Menekşe Anaokulu öğretmenleri, sınıflardaki cam, masa ve yerleri silerek, yeni öğrencilerini bekliyor. Okulun büyük kısmını elden geçiren eğitim melekleri, çocuklar için en güzel renkleri seçip, minik öğrencilerin oyun oynayabilecekleri ortamları oluşturuyor. Minikler için hazırlık yaptıklarını ifade eden anaokulu öğretmeni Kübra Aslan, “Anasınıfımızı çocuklara hazırlıyoruz. Çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini alabilmeleri için, onları güzel bir ortamda karşılamak için temizlik yapıyoruz. Badana ve boyamızı yaptık, sınıflarımızı hazırlıyoruz” dedi.

Okulu yeni eğitim- öğretim yılına hazır hale getirmek için çalıştıkların kaydeden Melek Demirel ise, “Okulumuzu öğrencilerimize hazırlıyoruz. Pazartesi onları en iyi şartlarda en güzel sınıflarımızda karşılamak için onlara çok daha rahat bir eğitim-öğretim hayatı sağlayabilmek için çalışıyoruz. Boyalarımızı yaptırdık okulumuzu yeniliyoruz. Yeni oyuncaklarımız, masalarımız, sandalyelerimiz, yeni dolaplarımız geldi. Öğrencilerimiz için en güzel ortamı sağlamak için uğraşıyoruz” diye konuştu.