(Özel Haber) Fedakar öğretmenler okullarını eğitim-öğretime hazırlıyor

Muş'un Hasköy ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri, okulların açılmasını sayılı günler kala boya-badana ve temizlik yaparak, okullarını hazır hale getirmek için çalışıyor.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala öğretmenler okullarını hazır hale getirmek için büyük fedakarlık gösteriyor. Hasköy ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulunda görev yapan fedakar öğretmenler sınıfları boyayarak, cam ve yerleri temizlemeyi ihmal etmedi. Derslikleri boyayarak yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğretmenler, Pazartesi günü okula gelecek olan öğrencileri temiz şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

Her şeyi öğrenciler için severek yaptıklarını ifade eden Fen Bilgisi Öğretmeni Büşra Şahin, “Pazartesi günü 2018-2019 eğitim-öğretim başlayacağız. Bizde bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ekip olarak burada çalışıyoruz. Boyamızı yaptık, temizliklerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızı temiz bir şekilde karşılamak için hazırız. İnşallah yeni yıl çocuklarımız ve hepimiz için güzel, hayırlı bir eğitim öğretim yılı olur. Temizliği çocuklar için yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bu işi birlikte yaparken mutlu oluyoruz. Sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da çalışıyoruz. Güzel oluyor ve mutluyuz” dedi.

Öğretmenlerden Hakan Sanar ise, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için öğretmenlerle beraber okulun boya ve temizliğini yaptıklarını söyledi. Boya ve temizlik işi yapmaktan gocunmadıklarını ifade eden Sanar, “Bu şekilde çalışmaktan mutluyuz. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı hem bizim hem de öğrenciler hem de ülkemiz için daha iyi geçer.” diye konuştu.