(Özel Haber) Kara kış seyyar satıcıları vurdu

İlçeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, en çok seyyar satıcılık yapan vatandaşları etkiliyor. Yapacak başka işleri olmadığından, ailelerini geçindirmek için seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, soğuk havadan korunmak için açık havada kurdukları sobayı yakarak ısınmaya çalışıyor. Yaz aylarında sorun yaşamayan seyyar satıcılar, kışın çarşı merkezinde kurdukları seyyar tezgahlarında satış yapmak zorunda kalıyor.

“Balıkçı olduğumuz için genelde işlerimiz kış aylarında açılıyor”

Çarşı merkezinde seyyar satıcılık yapan balıkçı Abdurrahman Akgün, dükkan kiralarının yüksek olmasından dolayı seyyar satıcılık yapmak zorunda kaldığını, soğuktan korunmak için de arkadaşlarıyla birlikte satın aldıkları sobayı yaktıklarını belirterek, "Burada arkadaşlarımızdan sebze sepetleri, karton kutuları ve ağaç getirip yakıyoruz. Balıkçı olduğumuz için genelde işlerimiz kış aylarında açılıyor. Havalar çok soğudu. Biz de arkadaşlarla aramızda para toplayarak soba aldık. Çarşı esnafından topladığımız kartonları ve çevreden bulduğumuz yakacakları kullanıyoruz. Dükkan kiraları yüksek olduğu için biz de mecbur burada satış yapmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Belediye başkanından bir an önce bize kulübe vermesini istiyoruz”

Tek isteğinin belediye tarafından kendilerine bir kulübe yapılması olduğunu ifade eden balıkçı Nuri Karataş ise soğuktan dolayı açıkta duramadıklarını ve sobayla ısınmaya çalıştığını söyledi. Karataş, "Biz balıkçıyız, yıllardır bu işi yapıyoruz. Kış günleri zor oluyor. Geçim zorlaşıyor, burası zaten soğuk. Kulübemiz yok, dışarıda satış yapmak zorunda kalıyoruz. Geçimimiz sadece balıktır, günde ya bir araba satıyoruz ya da satamıyoruz, iş yoktur. Tek isteğimiz belediye başkanının bize bir kulübe yapmasıdır. Açıkta duramıyoruz, soğuktur. Gördüğünüz gibi sobayla ısınıyoruz. Tahta atıyoruz, 2 dakika yanıp sönüyor. Sobayla ısınamıyoruz, her tarafımız açıkta. Belediye başkanından bir an önce bize kulübe vermesini istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki kış mevsiminde geçim zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

“Adam başı 10 TL vererek bir tane odun sobası aldık”

Soğuk havalar nedeniyle ısınmak için ateş yaktıklarını söyleyen Ümit Altın ise bazen de ısınmak için kahvehaneye gidip oturduklarını ve 2 arkadaş olarak tezgaha dönüşümlü baktıklarını söyledi. Kuru erzak ve köy peyniri sattığını belirten seyyar esnaf Ümit Altın, “Hiç istemesek de Allah’ın takdiri olan soğuk hava ve kış ayları geldi. Ben ve iki çocuğum ile burada tezgah açtık. Havalar birden soğudu. Ben soğuğa dayanabilirim, fakat çocuklarım çok üşüdükleri için buradaki seyyar esnaf arkadaşlar ile adam başı 10 TL vererek bir tane odun sobası aldık. Bu sobayı çarşı merkezine kurduk. Hemen tezgahlarımızın arkasında olduğu için çocuklar üşüdükleri zaman gidip sobanın başında ısınıyorlar” ifadelerini kullandı.