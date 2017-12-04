(Özel Haber) Köy muhtarının ’A’ harfi takıntısı

Malazgirt ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan 60 haneli ve 467 nüfuslu Aynalıhoca köyü, yıllardır alamadığı hizmetleri Aydın Altın’ın muhtar seçilmesiyle almaya başladı. Aydın Altın, muhtar olarak seçildikten sonra köyüne hizmet etmek için birtakım projeler üreterek hemen işe koyulduğunu belirtti. İlk önce köyüne çocuk parkı kurduğunu ifade eden Altın, köye kanalizasyon hattı döşeterek, yaşanan su ve elektrik sıkıntısını da ortadan kaldırdığını söyledi. Şimdi sokak lambalarını yenileyerek köyün aydınlatma sorununu da giderdiğini kaydeden Muhtar Altın, "Amacımız muhtarlık yapmak değil, köyümüze hizmetçi olmaktır. Bundan 8 yıl önce köylülerimin isteği ile muhtar adayı oldum. Köylü kardeşlerimin desteği ile muhtar seçildik. Seçildikten sonra köyümüze hizmet adına bazı düşüncelerimiz oldu. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, il ve ilçe özel idare şefliğimiz ile VEDAŞ yetkilileriyle irtibata geçerek, köyüme birçok hizmet getirmeyi başardım. Köyümüzde bulunan elektrik hatlarını komple yeniledik. Köyümüzde artık elektrik sıkıntısı yaşanmıyor. Köyümüzün içinden geçen Murat Nehri’nin ıslahını yaparak, köyümüzün sular altında kamasını önledik. Köy okulumuzun soba ve duvar boyasına ihtiyacı var. Bu konuyu da en kısa zamanda milli eğitim yetkilileriyle konuşup çözüme kavuşturacağız. Köyümüzde kanalizasyon sistemini kurduk, şimdi her evin önünde kanalizasyon koyusu var. Ayrıca yıllardır köyümüzde su sorunu vardı, yaklaşık 20 kilometre boru döşeyerek su getirtmeyi başardık. Bizlere her türlü desteklerde bulunan valimiz, kaymakamımız ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarın ’A’ harfi takıntısı

Köyünün ve tüm aile fertlerinin isimlerinin ’A’ harfi ile başladığını dikkat çeken Muhtar Aydın Altın, eşinin de isminin ’A’ harfiyle başladığını belirtti. 11 çocuğu bulunduğunu ve hepsinin isimlerinin ’A’ harfi ile başladığını dile getiren Altın, “Kızlarımın isimleri Aysun, Alev, Arzu, Aycan ve Ayda’dır. Erkek çocuklarımın isimleri ise Akın, Alkan, Alim, Azim, Akif ve Alper’dir. 11 çocuğumda okula gidiyor. Hepsini de okutuyorum. Ben de okudum, lise mezunuyum. Lise mezunu olmasam bu kadar hizmeti getiremezdim” şeklinde konuştu.