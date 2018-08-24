(Özel Haber) Milli Park Malazgirt’te bin kişiye istihdam sağladı

İlçe kent meydanı projesinde sona gelinirken, şehir merkezinde de asfalt çalışmaları sürüyor. Eski alay alanında da yapımı süren milli park projesinde büyük bir yol alındı. 14 bin metrekare alan üzerindeki proje için tarihi Ahlat taşlarıyla protokol kısmında sona gelindi. Yüzlerce çeşit ağaç ve fidanın da 2 gündür dikim çalışması sürüyor. Çim ve parke bölümler de birçok kısımda tamamlanırken, helikopter iniş ve kalkış pisti de tamamlanmak üzere. Milli park alanında ayrıca kültürel çadırlar ve çeşitli benzeri çalışmaların yapımı son hızıyla sürüyor. Muş Valisi Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı Soner Kırlı milli park alanındaki çalışmaları sürekli denetleyerek gerekli direktifleri veriyor. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken öte yandan milli park projesinde yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği bildirildi. Çok sayıda kişiye iş imkanının oluşturulmasıyla vatandaşlar batı illerine gitmekten kurtuldu ve kendi memleketlerinde iş imkanı buldu. Proje süresi olan 300 gün boyunca istihdam edilen vatandaşların yanı sıra İŞ-KUR üzerinden de çok sayıda vatandaş istihdam ediliyor.

Cumhurbaşkanının Malazgirt çağrısıyla birlikte iş olanağı bulduklarını dile getiren Malazgirtli vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte burada çalışıyoruz. Memleketimiz için çalışıp hizmet veriyoruz. Kendisinin çağrısıyla iş bulduk, kendisine saygılarımızı sunuyoruz” dediler.