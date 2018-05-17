(ÖZEL HABER) Muş’taki 1. sınıf öğrencilerinin İngilizce azmi

Muş Bağlar İlkokulu’nda eğitim-öğretim gören birinci sınıf öğrencileri, İngilizce dersleri olmamasına rağmen kendi imkanları çerçevesinde öğrendikleri İngilizce dil ile kendilerini tanıtıp, arkadaşlarıyla diyalog kurup, şarkılar seslendiriyorlar. Ablaları ve ağabeylerinin İngilizce eğitimine heves eden birinci sınıf öğrencileri, boş vakitlerini fırsata çevirerek aldıkları İngilizce eğitimler çerçevesinde, erken yaşta yabancı dil konuşmanın sevincini yaşıyorlar. Boş vakitlerinde okulun müdür yardımcısı ve aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan İhsan Turhaner’den eğitimler alan minik öğrenciler, bu kapsamda sınıfta kendi aralarında diyaloglar kurup, şarkılar seslendirip, kendilerini İngilizce tanıtabilmenin gururu içerisindeler. Öğrencilerinin ders programı içerisinde İngilizce dersinin olmadığını ve buna rağmen öğrencilerinin erken yaşta İngilizce dilini kullanarak, kendilerini ifade edebilmesinden ötürü gurur duyduğunu söyleyen 1. sınıf öğretmeni Gökhan Sabay: “Öğrencilerimle birlikte çok zevkli bir şekilde derslerimizi işlemekteyiz. Öğrencilerim boş vakitlerinde ablaları ve ağabeylerinden görmüş oldukları İngilizce eğitimine heves ederek, müdür yardımcımız ve İngilizce öğretmenimiz İhsan Turhaner hocamızın yanına giderek, boş vakitlerinde, ders aralarında ve teneffüslerdeki vakitlerini İngilizce eğitimi alarak değerlendirmektedirler. Öğrencilerim, müdür yardımcımızdan öğrenmiş oldukları İngilizce bilgileri, sınıfta kendi aralarında diyaloglar kurarak, kendi aralarında oyunlar oynayarak, değerlendirmektedirler” diye konuştu.

“İngilizce kalıplar, konuşma metinleri öğrenme hevesindeler”

Bağlar İlkokulu Müdür Yardımcısı ve İngilizce Öğretmeni İhsan Turhaner ise, 30 yıllık İngilizce öğretmeni olduğunu hatırlatarak, “Beş aydan beridir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda okulun ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarına haftada iki saat İngilizce dersi anlatmaktayım. Ağabeylerinden, ablalarından ve okulumuzdaki İngilizce eğitimlerinden etkilenen birinci sınıf öğrencilerimiz, öğlen aralarında, teneffüslerde hemen yanıma gelerek, İngilizce kalıplar, konuşma metinleri öğrenme hevesindeler. Şuanda sınıftaki hemen hemen herkes kendini İngilizce ifade edebilmektedir. Yaklaşık 150-200 kelimeyle, İngilizce kelime hazinelerini geliştirmektedirler” şeklinde konuştu.