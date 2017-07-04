(Özel haber) Teknolojiyle çiftçiler ot sırtlamaktan kurtuldu

Varto ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Leylek köyünde çiftçilik yapan vatandaşlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte işlerinin kolaylaştığını ve ot bağlarını taşımaktan kurtulduklarını söyledi. Daha önceden bağ yapıp sırtla taşımak yerine teknolojinin gelişmesiyle otların makineyle balya yapıldığını ve makinelerle toplandığını dile getiren Fevzi Özer adlı vatandaş, insan gücünün artık teknolojiye yenik düştüğünü dile getirdi.

Fevzi Özer, “Daha önceleri insan gücü ile otları biçerek toplayıp bağ yapıyorduk. Bu bağların her biri 50-60 kilodan aşağı değildi. Bu otları taşıyıp yığın yapıncaya kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorduk. Hatta bazı insanlar ağır yük taşımalarından dolayı ya boyun ya da bel fıtığı oldukları görülürdü. Şimdilik öyle değil, teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesinin ardından Varto’da da ilk kez bu yıl yaygınlaşan balya paketleme işi geniş çapta rağbet görmeye başladı. Bu balya yapım makinesiyle hem otu topluyoruz hem de paketleme işlemi yapıyoruz” dedi.

“İnsan gücü teknolojiye yenik düştü”

Balyaları toplayan makinenin de olduğunu dile getiren Özer, “Bu makineler ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde artık çiftçiliği insan gücüyle değil sadece araç ve gereçlerle yapıyoruz. Bu nedenle de artık insan gücünün teknolojiye yenik düştüğünü söyleyebiliriz. Eskiden 10 kişi ile yaptığımız işi şimdilik iki üç kişi ile yapıyoruz. Bu da hem zamandan hem de paradan kazanmak anlamına geliyor. Gün gelecek artık daha rahat tarım ve çiftçilik yapabiliriz” diye konuştu.