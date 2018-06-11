(Özel haber) Yok böyle Erdoğan sevgisi

Muşlu kanaat önderlerinden Cezmi Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için evini Erdoğan’ın fotoğrafları ile donattı. Hürriyet Mahallesi’ndeki evini adeta seçim bürosuna dönüştüren Cezmi Asya, her zaman Erdoğan’ın yanında olduğunu söyledi.

"Gönlümüzde olduğu gibi evimize de astık"

Erdoğan’a olan hayranlığı ve desteği için evini süslediğini ifade eden Asya, "Her zamanki gibi AK Parti’nin arkasındayız. Kendi akrabalarımızla, çevremizle, dostumuzla, aşiretimizle biz AK Parti’liyiz. İnşallah 24 Haziran’da da Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Desteğimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir. Bu nedenden dolayı kendi evimizi de AK Parti bayraklarıyla süsledik ve cumhurbaşkanımızın da fotoğrafını astık. Gönlümüzde olduğu gibi evimize de astık" dedi.

"Burası seçim bürosu değil kendi evimiz"

Evinin seçim bürosu olmadığını söyleyen Asya, "Burası seçim bürosu değil kendi evimiz. Ailemiz olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkenin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden yanayız. Suriye yanı başımızda, hallerini görüyoruz. Onun için hep beraber bu ülkeye sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.