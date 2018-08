(Özel) Liseli öğrencilerden kaldırım işgaline afişli tepki

Muş’ta kaldırım işgalinden rahatsız olan öğrenciler, bazı esnaflara tepkilerini afişle dile getirdi. Kaldırım işgalinden rahatsız olan öğrenciler, “Kaldırımlar yayalarındır, lütfen esnaflar işgal etmesin” yazılı afişleri kentin birçok noktasındaki iş merkezi önü ve trafolara astı. Kent merkezindeki İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde esnafların kaldırımları işgal ettiğini ifade eden öğrenciler, kadın ve çocukların çay ocaklarının önünden geçemediğini ve yoldan geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Özellikle kadınların zor durumda kalmasından dolayı böyle bir yola başvurduklarını ifade eden öğrencilerden Cumali Mete, kaldırım işgalinden aşırı derecede rahatsızlık duyduğunu söyledi. Kadın ve çocukların kaldırım yerine yoldan yürüdüğünü hatırlatan Mete, “Muş’ta öğrenciyim, okul okuyorum. Kaldırımların işgal edilmesinden aşırı rahatsızım. Bayanlar olsun, çocuklar olsun rahat gidip gelemiyorlar. Bayanlar çocuk arabasını yoldan geçirmek zorunda kalıyorlar ve kazada geliyorum demiyor. Her an her şey olabilir. Böylece çocuklar ve bayanlar kaldırımdan rahat bir şekilde geçemiyorlar. Bizim sadece istediğimiz şey; yayaların kaldırımdan rahat bir şekilde istifade edebilmeleridir. Başka bir isteğimiz yok. Buradan Muş Belediyesi ve Muş Valiliğine bu konuya el atmalarını istiyoruz. Bu kapsamda bir proje yaptık ‘kaldırımlar yayalarındır, lütfen işgal edilmesin’ diye. Böyle bir bilinç oluşturmak istedik. İnşallah halkımızda bunun bilincinde olur ve böyle bir şeye hiç kimse artık cesaret edemez ve kaldırımı işgal edemez” dedi.

Öğrencilerden Samet Subaşı da kaldırım işgali konusunda çok rahatsız olduğunu belirterek, “Arkadaşım ile birlikte böyle bir proje yapmak aklımıza geldi. Çünkü kaldırımlarda yürürken gerçekten rahatsızlık duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaldırım işgalinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Nida Koç isimli kadın da, “Muş’un yollarından rahatsızlık duyuyorum. Özellikle kahvelerde kürsüleri alıp oturuyorlar ve bayanlara karşı çok dikkatli bakıyorlar. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı bir süreden sonra” diye konuştu.

Aylin Çelik ise “Çay ocaklarından çok şikayetçiyiz hiçbir yere gidemiyoruz. Ailemizle geçtiğimizde rahat yürüyemiyoruz. Erkekler yine rahat oluyor ama biz bayanlar rahatsız oluyoruz” şeklinde konuştu.