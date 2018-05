Özel öğrenciler anons yapıp, TOMA’dan su sıktı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Engelliler Haftası’ dolayısıyla Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi. Okulda öğrencilere polislik görevleri hakkında bilgi veren polis ekipleri, daha sonra öğrencileri polis araçlarına bindirerek, kortej halinde Muş Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada zırhlı polis araçlarına bindirilen özel bireyler, telsizden anons yapıp, TOMA ile su sıktı. Zırhlı polis aracının kulesine çıkartılan engelli öğrenci, polis selamı verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cebeci’nin telsizinden görev başındaki polislere anons geçen engelli öğrenci İbrahim Süzgeç, görevlerinde kolaylık dileyerek, teşekkür etti.

Daha sonra İl emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret eden özel öğrenciler, burada MOBESE kameralarını izledi. Emniyet Müdürü Aktaş’ın koltuğuna geçen engelli öğrenci İbrahim Süzgeç, tüm polislerin göreve çıkması talimatını verdi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Engelliler Haftası münasebetiyle Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün katkılarıyla polislerin engelliler okuluna gittiğini söyledi. Polislerin öğrencilere bir takım etkinlikler yaptığını anımsatan Aktaş, "Bu öğrenci kardeşlerimizi alıp Emniyet Müdürlüğünde resmi araçlarımıza bindirdik. Bir takım etkinliklerde bulunduk. Biz, Muş Emniyet Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onlar için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Buraya da gelen arkadaşımızdan birini İl Emniyet Müdürü ilan ettik ve bize bir takım talimatlar verdiler. Bu onlar için de bizim için de güzel bir şey. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında bulunmaktan mutlu oluyoruz ve her zaman da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk defa polis aracına biniyorum"

Polis aracına binmenin mutluluğunu anlatan engelli öğrenci İbrahim Süzgeç, "Ben çok mutlu oldum. Polis aracı ile 3 tur attım. Polis aracına binerek Emniyet Müdürlüğüne geldim. İlk defa polis aracına biniyorum. Polis araçları çok güzel. Bu araçlara bayıldım" dedi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cebeci de, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çocuklara güzel anlar yaşatmak istediklerini belirterek, "Birimlerimizle birlikte çocuklara hoşça, bazı anlar geçirtmek gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Onların yanında olduğumuzu her an hissettirdiğimiz anda bir şeyler başarmış kabul edeceğiz kendimizi. İdarecilerimle her an irtibat halindeyiz, yapabileceğimiz her türlü desteği onlardan esirgemiyoruz. Toplumda bu farkındalığı oluşturmak bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek" diye konuştu.

Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda engelli vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden TDP Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Esra Tonta da, "Onlarla her zaman hayatta iç içe olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu göstermek amacıyla çalışmamızı yaptık. Onlarla beraber vakit geçirmek çok güzel. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum, bizlerle beraber oldukları için" ifadelerini kullandı.

Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mahmut Yıldırım ise, böyle bir organizasyonun yapılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.