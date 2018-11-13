(Özel) Yeni doğan bebeğe “doğumsal orta hat kapanma defekti” ameliyatı

Aynı hastalıktan ilk bebeğini kaybeden aile, başarılı operasyonla yeni çocuklarına kavuştu.

Muş Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Hakan Millet ve Op. Dr. Çiğdem Erdin Pehlivan, başarılı bir ameliyata imza atarak, Muş'ta ilk defa ‘Meningomyelosel Kesesi (doğumsal orta hat kapanma defekti)' ameliyatı yaptı. Bulanık ilçesinde dünyaya gelen bebek, Muş Devlet Hastanesinde müşahede altına alınarak, ilk 24 saat içerisinde doğumsal orta hat kapanma defekti ameliyatına alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonrası bel bölgesinde boyutları 8x8 santimetre olan ve içerisinde omuriliğe ait sinir lifleri ihtiva eden Meningomyelosel kesesi onarıldı.

“Bebeğimiz bir günlük olması nedeniyle oldukça zorlu bir ameliyattı”

Gerçekleştirilen ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Hakan Millet, bebeğin belindeki kese teşhisiyle Muş Devlet Hastanesine getirildiğini söyledi. Ailenin daha öncede aynı hastalıktan bir çocuğunu kaybettiğini hatırlatan Op. Dr. Hakan Millet, “Aile daha önce Spina Bifida (belinde kese) doğumsal orta hat anomalisi nedeniyle kaybedilmiş bir çocuğu var. Bundan dolayı biz bu çocuğu Bulanık ilçemizden buraya kabul ettik. Daha önce Muş Devlet Hastanesinde ya da Muş ilinde yapılmış bir ameliyat değil. Bu tür hastalara müdahale edilmezse menenjit ya da diğer enfeksiyon gibi sebeplerle bu çocukların kaybedilmesi kaçınılmaz oluyor. Genellikle bu keseler ilk 24-48 saatleri içerisinde ameliyat edilmesi lazım. Bebeğimiz bir günlük olması nedeniyle oldukça zorlu bir ameliyattı. Ameliyatımız iyi geçti, keseyi onardık, cildi kapattık. Ayaklarındaki güç kaybıyla ilgili takiplerimiz devam ediyor” dedi.

Anne Songül Aydan ise ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, “Hocalara çok teşekkür ediyorum. Bebeğin bacakları biraz tepki veriyor” diye konuştu.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Gürkan Danışan ise, başarılı bir şekilde yapılması nedeniyle önemli olan doğumsal orta hat kapanma defekti ameliyatının artık Muş Devlet Hastanesinde de yapıldığını belirterek, “Başta Op. Dr. Hakan Millet ve Op. Dr. Çiğdem Erdin Pehlivan olmak üzere tüm Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon ve Çocuk Hastalıkları Kliniklerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan ve genel durumu iyi olan hastamızın tıbbi tedavilerine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.