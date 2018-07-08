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08 Temmuz 2018 18:37

Pet bidonlardan can simidi yapan çocukların yüzme keyfi

Muş’un Bulanık ilçesindeki Alparslan-1 Barajı’nda yüzen çocuklar, batmamak için pet bidonları can simidi olarak kullanıyor.

Pet bidonlardan can simidi yapan çocukların yüzme keyfi

08 Temmuz 2018 18:37


Havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin Gülçimen köyünde yaşayan çocuklar, Alparslan-1 Barajı’nda serinliyor. Suya batmamak için boş pet bidonları can simidi olarak kullanan çocuklar ilginç görüntü oluşturuyor.


Pet bidonları batmamak için kullandıklarını belirten 9 yaşındaki Serdal Korkmaz, "Havalar çok sıcak. Biz de serinlemek için suya giriyoruz. Girdiğimiz bazı yerler çok derin. Biz de batmamak için damacanaları can simidi olarak kullanıyoruz. Damacanalara tutunarak hiç yorulmadan su yüzeyinde kalıyoruz" diye konuştu.




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