Pet bidonlardan can simidi yapan çocukların yüzme keyfi

Havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin Gülçimen köyünde yaşayan çocuklar, Alparslan-1 Barajı’nda serinliyor. Suya batmamak için boş pet bidonları can simidi olarak kullanan çocuklar ilginç görüntü oluşturuyor.

Pet bidonları batmamak için kullandıklarını belirten 9 yaşındaki Serdal Korkmaz, "Havalar çok sıcak. Biz de serinlemek için suya giriyoruz. Girdiğimiz bazı yerler çok derin. Biz de batmamak için damacanaları can simidi olarak kullanıyoruz. Damacanalara tutunarak hiç yorulmadan su yüzeyinde kalıyoruz" diye konuştu.