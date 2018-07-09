Piknikteki vatandaşa ayı saldırdı

Muş’un Varto ilçesindeki Leylek Yaylası’na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı ayı saldırısına uğradı. Yürürken birden bire ayıyla karşılaştığını söyleyen Koçhan, hem ayının kendisinden hem de kendisinin ayıdan çok korktuğunu söyledi. Koçhan, ayının kendisine attığı pençe darbesi ve ayağını ısırmasıyla su kanalına atladığını belirterek “Kafamı sudan çıkardığım sıra arkadaşın bağırıp çağırmasıyla ayı olay yerinden kaçtı.” dedi.

Olay sonrası Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Koçhan’ın tedavisinin ardından evine gönderildiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.