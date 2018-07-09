Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 00:31

Piknikteki vatandaşa ayı saldırdı

Muş’un Varto ilçesinde pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı.

Piknikteki vatandaşa ayı saldırdı

09 Temmuz 2018 00:31


Muş’un Varto ilçesindeki Leylek Yaylası’na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı ayı saldırısına uğradı. Yürürken birden bire ayıyla karşılaştığını söyleyen Koçhan, hem ayının kendisinden hem de kendisinin ayıdan çok korktuğunu söyledi. Koçhan, ayının kendisine attığı pençe darbesi ve ayağını ısırmasıyla su kanalına atladığını belirterek “Kafamı sudan çıkardığım sıra arkadaşın bağırıp çağırmasıyla ayı olay yerinden kaçtı.” dedi.


Olay sonrası Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Koçhan’ın tedavisinin ardından evine gönderildiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç