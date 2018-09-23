Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinden aşure ikramı

Muş'un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şubesi ve Varto Cem Evi tarafından bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Varto Cem Evi'nde düzenlenen Aşure Günü'ne Varto İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, yönetim kurulu üyeleri, Cem Evi Dedesi Hasan Ballı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Akdağ'ın ve Cem Evi Dedesi Hasan Ballı'nın yaptığı konuşmanın ardından yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.