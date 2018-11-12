İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi

Muş’ta PKK/BTÖ mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda tespit edilen 1 adet sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

Muş'ta PKK/BTÖ mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda tespit edilen 1 adet sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde PKK/BTÖ mensuplarına karşı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “8 Kasım 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 1 adet sığınak tesit edilmiş ve tespit edilen sığınakta 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet 12 volt 60 amperlik akü, 50 metre elektrik kablosu, 2 adet dolu büyük tüp ve muhtelif miktarda gıda, yaşam, sağlık ve ilaç malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır. İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.