PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi

Muş'ta PKK/BTÖ mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda tespit edilen 1 adet sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde PKK/BTÖ mensuplarına karşı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “8 Kasım 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 1 adet sığınak tesit edilmiş ve tespit edilen sığınakta 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet 12 volt 60 amperlik akü, 50 metre elektrik kablosu, 2 adet dolu büyük tüp ve muhtelif miktarda gıda, yaşam, sağlık ve ilaç malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır. İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.