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03 Ağustos 2018 10:40

Polis ekipleri anne ve babaları bilgilendirdi

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, çocukların kendilerini koruyabilmeleri adına velileri uyararak bilgilendirici broşür dağıttı.

Polis ekipleri anne ve babaları bilgilendirdi

03 Ağustos 2018 10:40


Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, son zamanlarda artan çocuk olayların önüne geçebilmek adına yeni bir çalışmaya imza attı. Polis ekipleri, kapı kapı gezerek, velilerin yoğun olduğu park ve caddelerde bilgilendirme çalışması yaptı. Son zamanlarda artan çocuk olayların önüne geçebilmek için çalışmalar yürüten polis ekipleri, “Çocuklar Susar Sen Susma” başlıklı broşür dağıtımı yaparak, velileri bilgilendirdi. Çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenlerin yer aldığı broşürlerin velilere dağıtımını yapan polis ekipleri, ayrıca sözlü olarak çocukların tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl bir tepki vermesi gerektiği konuları üzerinde velilere çeşitli öneri ve bilgilendirmelerde bulundu. Yürütülen bilgilendirme çalışmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde başlatılan bilgilendirme ve önleme çalışmalarının sürekli olarak sürdürüleceği belirtildi.




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