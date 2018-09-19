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Polis ekipleri, MŞÜ'de öğrencileri bilgilendirdi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) içerisinde kurdukları stant ile yeni öğrencileri bilgilendirdi.


Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube, Güvenlik Şube, TEM Şube, Asayiş Şube ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) stant kurdu. Muş'a yeni gelen üniversite öğrencilerine Muş'a geldikleri ilk andan son ana kadar polis teşkilatı olarak yanlarında olduklarını bildirmek amacıyla kurdukları stant da polis ekipleri, Muş'u tanımaları konusunda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Birçok konu üzerinde öğrencileri bilgilendiren polis ekipleri, ayrıca yeni öğrencilere Muş ilini tanıtıcı dergi ve broşürler dağıtarak, Muş'a ait çeşitli hatıraların dağıtımında bulundu.

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