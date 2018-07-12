Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 09:33

Polis ekipleri tarla yangınına TOMA ile müdahale etti

Muş Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarlada çıkan yangına TOMA ile müdahale etti.

Polis ekipleri tarla yangınına TOMA ile müdahale etti

12 Temmuz 2018 09:33


Malazgirt ilçesindeki organize sanayi bölgesi yanında bulunan tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle organize sanayi bölgesindeki dükkanlar boşaltılırken, bölgeye polis, sağlık ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye aracının arızalı olması nedeniyle bölgeye gelen toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) yangına müdahale edildi. 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.


Bölgeye gelen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti. Başkan Kılıç, "Tarlası yanan çiftçimize geçmiş olsun. Yaşanan yangın olayı bizleri hayli üzdü. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğünün TOMA ile yangına müdahale etmeleri bizleri çok sevindirdi. Eğer TOMA ile müdahale edilmeseydi, yangının organize sanayi bölgemizdeki dükkanlara sıçrama olasılığı vardı. Bu dükkanlarımızda çok değerli makineler vardı. Çok şükür emniyetimize bağlı ekipler derhal olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.


Olayı üzüntüyle izleyen tarla sahipleri ise, "Malazgirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. TOMA ile yangına müdahale etmeleri bizleri hayli sevindirdi. Tarlamız yandığı için çok üzüntülüyüz, fakat kimseye bir şey olmadığı için çok sevinçliyiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç