Polis ekipleri tarla yangınına TOMA ile müdahale etti

Malazgirt ilçesindeki organize sanayi bölgesi yanında bulunan tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle organize sanayi bölgesindeki dükkanlar boşaltılırken, bölgeye polis, sağlık ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye aracının arızalı olması nedeniyle bölgeye gelen toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) yangına müdahale edildi. 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Bölgeye gelen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti. Başkan Kılıç, "Tarlası yanan çiftçimize geçmiş olsun. Yaşanan yangın olayı bizleri hayli üzdü. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğünün TOMA ile yangına müdahale etmeleri bizleri çok sevindirdi. Eğer TOMA ile müdahale edilmeseydi, yangının organize sanayi bölgemizdeki dükkanlara sıçrama olasılığı vardı. Bu dükkanlarımızda çok değerli makineler vardı. Çok şükür emniyetimize bağlı ekipler derhal olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Olayı üzüntüyle izleyen tarla sahipleri ise, "Malazgirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. TOMA ile yangına müdahale etmeleri bizleri hayli sevindirdi. Tarlamız yandığı için çok üzüntülüyüz, fakat kimseye bir şey olmadığı için çok sevinçliyiz" dedi.