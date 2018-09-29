Polis ekiplerinden ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' çalışması

Muş'ta vatandaşların trafikte daha huzurlu ve güvenli seyahat edebilmeleri noktasında bilgilendirme ve önleme faaliyeti sürdüren Muş İl Emniyet Müdürlüğü, kentin işlek caddelerine bilgilendirici afiş asımı yaparak broşür dağıttı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan 100 günlük eylem planı çerçevesinde, ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' başlığı altında kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere bilgilendirici afişler asarak broşür dağıttı. Ayrıca, vatandaşların can güvenliğinin koruyucuları olarak trafikte daha huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri için, 100 günlük eylem planı kapsamında, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere, trafik güvenliğinin sağlanması konusunda yapılan denetimler ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.