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Polis ekiplerinden çocuklara güvenlik eğitimi

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından öğrencilere yönelik “Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları” eğitimi verildi.


Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, sürdürdükleri bilgilendirici ve önleyici eğitim faaliyetleri kapsamında kentteki Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu, Çöğürlü İlkokulu, Harman İlkokulu ve Yeşilce Anaokulunu ziyaret ettiler. “Güvenliğiniz Güvencemiz Altında” isimli proje kapsamında ziyaret edilen okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, “Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları” başlığı altında eğitim verdiler.


Öğrencilere yönelik; çocukların yabancı şahıslara karşı ne yapmaları gerektiği, gündelik hayatta alınması gereken basit tedbirler, çocuklar için trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi ile ilgili görsel ve sözlü anlatım şeklinde eğitim verilirken, eğitime katılan öğrencilere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kalem, defter, defter etiketi, boyama kalemi ve boyama kitabı hediye edildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, geleceğin teminatı olan gençlerin her zamankinden daha güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önleme ve bilgilendirme çalışmalarının devam edileceği kaydedildi.

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