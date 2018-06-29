Polis, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Malazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Üç şahsın içinde olduğu bir aracın uygulama noktasında durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Araç içerisinde 73 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılmıştır. Yine aynı uygulamada durdurulan bir aracın içerisinde iki şahsın üst aramasında 4 parça halinde 9,21 gram metamfetamin ve 2 parça halinde 1,28 gram toz esrar maddesi ile metamfetamin uyuşturucu maddesini kullanmaya yarayan cam pipo ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek veya Satın Almak” suçundan işlem yapılmıştır.

Malazgirt ilçesinde yapılan takipli çalışmalarda yakalanan şahsın üst aramasında 18,53 gram, başka bir şahıstan ise 4,10 gram olmak üzere toplamda 22,63 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslardan 1’i hakkında Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılmıştır. Malazgirt ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üst aramasında 20,63 gr toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek veya Satın Almak” suçundan adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile mücadelemiz en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.