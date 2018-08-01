Polislerden çocuklara eğitim

Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş Belediyesi Muratpaşa Mahallesi Muştak Baba Bilgi Evi Sosyal Tesis Kompleksi’ni ziyaret ederek, buradaki kurslarda eğitim-öğretim gören çocuklarla bir araya geldi. Burada çocuklara, "Çocukların güvenliği için temel bilgiler ve Temel trafik güvenliği” ile bilgilendirmelerde bulunan ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Konuyla ilgili olarak Muş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların korunmasına yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüleceği kaydedildi.