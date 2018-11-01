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Polislerden Vartolu öğrencilere kırtasiye desteği

Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın eşi Meryem Aktaş ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Varto ilçesindeki öğrencilere kırtasiye desteği yapıldı.

Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Varto ilçesindeki öğrencilere kırtasiye desteği yapıldı.


Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Varto ilçesindeki Varto Anaokulu, Yukarı Alagöz İlkokulu, Yeni Mahalle Sırasöğütler İlkokulunu ziyaret etti. Eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak sınıflarındaki öğrencileri ziyaret eden Meryem Aktaş ve polisler, onlara temel kırtasiye malzemeleri hediye etti.


Okul ziyaretlerinin ardından Varto Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas koordinesinde emniyet personeli eşlerine yönelik yemek programı da düzenlendi.

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