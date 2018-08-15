Polisten bayram öncesi bilgilendirme

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” kampanyası başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “İl genelinde bayram tatili süresince çeşitli noktalarda trafik birimlerimizce şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve içinde çocukların bulunduğu tüm araçlar durdurulmuş, sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliğinin arttırılması, başta emniyet kemeri kullanımında farkındalığı arttırmak olmak üzere aşırı hız ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri konusunda uyarıcı bilgilendirme yapılarak yolcuların ve şoförlerin duyarlılığı arttırılmış ve konu ile ilgili broşürler dağıtılmıştır” denildi.