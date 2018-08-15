Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 11:48

Polisten bayram öncesi bilgilendirme

Muş’ta polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarının önüne geçmek için “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” kampanyası başlattı.

Polisten bayram öncesi bilgilendirme

15 Ağustos 2018 11:48


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” kampanyası başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “İl genelinde bayram tatili süresince çeşitli noktalarda trafik birimlerimizce şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve içinde çocukların bulunduğu tüm araçlar durdurulmuş, sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliğinin arttırılması, başta emniyet kemeri kullanımında farkındalığı arttırmak olmak üzere aşırı hız ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri konusunda uyarıcı bilgilendirme yapılarak yolcuların ve şoförlerin duyarlılığı arttırılmış ve konu ile ilgili broşürler dağıtılmıştır” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç