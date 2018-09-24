Polisten bilgilendirici broşür dağıtımı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ‘Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetinde bulunarak, halka bilgilendirici broşür dağıttı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' kapsamında uygulama ve denetimlerini büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiriyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında son olarak polis ekipleri, halka bilgilendirici broşür dağıtımında bulundu. Bilgilendirme ve önleme faaliyeti kapsamında yapılan çalışmayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce; ilimiz şehirlerarası otogarı, taksi durakları, şehir içi minibüs durakları, çay ocakları ile halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ‘Emniyet Kemeri Sizi Sevdiklerinize Bağlar' konulu el broşürü dağıtmak suretiyle vatandaşlarımıza bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olup, ayrıca ilimizde yerel yayın yapan radyoda halkımızın emniyet kemeri takmasının önemi ile ilgili daha dikkatli ve duyarlı olması için yayın yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için 100 günlük eylem planı hazırlanmıştır. Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı kapsamında uygulamalarımız ve denetimlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.