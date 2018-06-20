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20 Haziran 2018 10:22

Polisten “Düğün Evi, Yas Evi Olmasın” çağrısı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, başlayan düğün sezonu dolayısıyla düğün evlerinin yas evine dönmemesi adına broşür dağıtarak afişler astı.

Polisten “Düğün Evi, Yas Evi Olmasın” çağrısı

20 Haziran 2018 10:22


Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatları doğrultusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Ramazan ayı dolayısıyla bir ay ara verilen düğün sezonunun yeniden hareketlenmesiyle hareke geçti. Halkı bilgilendirmek adına birçok alanda farklı başlıklar altında faaliyetlerini sürdüren polis ekipleri, ‘Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri’ kapsamında hazırlanan “Düğün Evi Yas Evi Olmasın” başlıklı broşürlerin dağıtımını yaparak, kentin birçok noktasına ise afişler astı. Vatandaşların yoğunlukla bulunduğu caddelerde ve ikametlerinde dağıtımı ve asımı yapılan broşür ile afişlerde; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerde ateşli silah ve havai fişeğin kullanılmaması, kullanıldığında üzücü olayların yaşanabileceği belirtildi.




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