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18 Eylül 2017 12:24

Polisten öğrencilere güvenlik uyarısı

Muş Emniyet Müdürlüğü, okullarda öğrencilere ve velilere temel güvenlik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Polisten öğrencilere güvenlik uyarısı

18 Eylül 2017 12:24


2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Muş Emniyet Müdürlüğü de okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini arttırdı. İlk ders zilinin çaldığı saatlerde okulları gezen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere ve velilere temel güvenlik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenci ve velilere broşürler de dağıtan polisler, şüphelendikleri konularla ilgili 155 Polis İmdat hattını aramaları gerektiğini söylediler. Öğrencilerle birebir sohbet eden polisler, "Kafanızın karışık olduğu ve tedirgin olduğunuz durumlarda konuyu hemen aile veya öğretmenlerinizle paylaşın. Hoşlanmadığınız bir durumda ’hayır’ diyebilmelisiniz. Kendisini tehlikede hissettiğinizde ailenizden, öğretmenlerinizden veya polisten mutlaka yardım isteyin. Anne ve babalarınızın izni olmadan kişisel bilgilerinizi başkasına vermeyin. İnternette fazla vakit geçirmeyin ve tanımadığınız kişilerle iletişim kurmayın. Okula bilinen işlek caddelerde arkadaşlarınızla birlikte gitmeye özen gösterin" uyarısında bulundular.


Velilere mutlak suretle temel güvenlik kurallarının öğrenmelerini ve çocuklara öğretmeleri gerektiğinin altını çizen polisler, şüpheli durumlara müdahale etmemelerini, direkt polisi aramaları yönünde uyarılarda bulundular.




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