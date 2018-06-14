Polisten, şoför ve yolculara emniyet kemeri uyarısı

Muş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatile çıkacak olan vatandaşların can güvenliği için Muş Otogarında otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu. Polis ekipleri, kendileri ile getirdikleri broşürleri burada yolculara ve şoförlere dağıtarak, trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Daha sonra Muş Şoförler ve Otomobilciler Odası personelleri ile bir araya gelen ekipler, burada personellere yönelik trafik konusunda seminer verdi. Program soru-cevap kısmının ardından sona erdi.