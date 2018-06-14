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14 Haziran 2018 14:27

Polisten, şoför ve yolculara emniyet kemeri uyarısı

Muş’ta polis ekipleri, bayram tatiline çıkacak olan vatandaşların can ve mal güvenliği için otobüs şoförleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Polisten, şoför ve yolculara emniyet kemeri uyarısı

14 Haziran 2018 14:27


Muş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatile çıkacak olan vatandaşların can güvenliği için Muş Otogarında otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu. Polis ekipleri, kendileri ile getirdikleri broşürleri burada yolculara ve şoförlere dağıtarak, trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Daha sonra Muş Şoförler ve Otomobilciler Odası personelleri ile bir araya gelen ekipler, burada personellere yönelik trafik konusunda seminer verdi. Program soru-cevap kısmının ardından sona erdi.




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