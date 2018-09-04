Polisten uyuşturucu tacirlerine darbe

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKO timleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda, 2 kişinin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmında çuval içerisine gizlenmiş 581 gram esrar maddesi, 6 şahsın yapılan üst aramasında da 11,75 gram esrar maddesi ile 2 adet Ecstasy hap ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "8 şahıs hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek’ suçundan adli işlem başlatılmıştır. Malazgirt ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise, bir kişinin üzerinden 3,94 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede maddenin temin edildiği kişi de tespit edilmiştir. Şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, kitap içerisinde 7 gram esrar maddesi ile ikametin bahçesinde gömülü 138 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 148,94 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. ‘Kullanmak için Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek’ suçundan işlem yapılan her 2 şahıs da tutuklanmıştır" denildi.