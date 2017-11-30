Prof. Dr. Erbaş, Başkan Asya’yı tebrik etti

Dr. Ali Erbaş, Muş Belediyesini ziyaret ederek yaptığı çalışmalardan ötürü Başkan Feyat Asya’yı tebrik etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 gün boyunca Muş’ta çeşitli temaslarda bulunacak olan Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyecilik alanında görev süresi içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili misafirlerini bilgilendirdi. Yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığının bir personeli olarak görev yaptığını anımsatan Başkan Asya, "2014 yılına kadar Başkanlığınıza bağlı Muş İl Müftülüğünün çeşitli kademelerinde görev yapmış biri olarak bugün sizi ve beraberinizdeki heyeti ilimizde ağırlamaktan onur duydum. 2014 yılında halkımızın teveccühü ile Muş Belediye Başkanlığı görevine başlarken, 3 hassasiyetimi göz önünde bulundurarak hareket ettim. Birincisi, yıllarca bu şehrin ve bölgenin sulhu ve huzuru için çalışan bugünkü kullanımı ile kanaat önderliği yapan rahmetli babamın yaşam biçimini dikkate alarak çalışmaya başladım. İkincisi 19 yıl boyunca müftülükte çalışmış, toplumun bütün katmanları ile hemhal olmuş ve daha sonra siyasete atılmış biri olarak kendimi disipline ettim. Son olarak sivil toplum kuruluşlarının önemini bilerek, uzun yıllar Diyanet Sen ve Memur Sen şube başkanlığı yapmış biri olarak toplumun hassasiyetlerini bilerek hizmet etmeye başladım" dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak 3,5 yıl içerisinde sınırlarımızın ötesinde plan ve programlar yaparak halkımızı hizmetlerle buluşturduk. Kısıtlı bütçemize rağmen büyük projelere el attık. Kentimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi atık sterilizasyon merkezi, canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, hayvan barınağı gibi tesisleri halkımızın hizmetine sunarken, şehirlerarası terminal, ilçe terminali, aktivite merkezlerini de bitirme aşamasına getirdik. Aynı şekilde göreve geldiğimiz 46 bin metrekare kapasiteli yeşil alanımızı yaptığımız parklar ve yeşil alanlarla 165 bin metrekareye çıkarırken, şu an yürüttüğümüz projelerin tamamlanması ile bu rakamı 250 bin metrekareye çıkarmış olacağız" diye konuştu.

Halka vaat edilen en büyük proje olan altyapı projesini de başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, "Muş’un yıllardır yaşanan altyapı sorununa köklü çözüm üretmek adına başlattığımız çalışmaların neticesine üçüncü yılımızın ardından varmış olduk. Allah’a şükürler olsun ki bütün olumsuzluklara rağmen ilimizin tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için kazı ve döşeme çalışmalarımız başladı. Allah’ın izniyle gelecek yılsonuna kadar bu projemizi de bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bunların yanı sıra ilimizi çarpık yapılaşmadan kurtarmak adına yeni imar alanları açtık. Bu imar alanlarında da yeni yollar açarak yerleşim düzenini şimdiden belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş’taki tarihi binaların korunması için ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Asya, "Sizleri ağırlamış olduğumuz bu binamız uzun yıllar hükümet konağı olarak hizmet vermiş, daha sonra çeşitli kurumlar tarafından farklı şekillerde kullanılmış bir binaydı. Bu binanın tahsisini alarak aslına uygun restore ettikten sonra hizmet binası olarak hizmete açtık. İlimizdeki tarihi camilerin restorasyonu için ilgili genel ve bölge müdürlükleri ile sürekli iletişim halinde olduk. Yıllar önce yıkılan tarihi Muratpaşa Camisini de yeniden inşa etmek üzere çalışmalarımıza başladık. Araştırma kazısının tamamlandığı projesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlandığı caminin inşasına gelecek yıl başlanacak. İnşallah kısa bir sürede bu camimizi de yaparak halkımızın hizmetine hep birlikte sunmuş olacağız. Uzun yıllar şehrimizin en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde bir caminin olmayışı eksikliğini yaşadık. Allah’a şükürler olsun hayırsever insanlarımızın girişimleri ile bu eksikliğimizi de gidermiş olacağız. Eski rektörlük binasının yerine yapımına başlanan 8 bin kişi kapasiteli camimizi sizlerin de desteği ile kısa sürede tamamlayarak ibadete açmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak belediye tarafından yapılarak hizmete açılan bilgi evlerindeki faaliyetlere de değinen Başkan Asya, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak iki mahallemizde bilgi evi kurduk. Şu anda diğer mahallelerimizin tamamında bu projemizi uygulamak için planlamalar yapıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun katılımıyla açılışını yaptığımız bilgi evlerinde 7’den 70’e her kesimin eğitim alabileceği şekilde programlar yaptık. Çocukların, gençlerin ve bayanların, dinini, diyanetini öğrenebileceği bir ortam mevcut. Bilgiye ulaşmak noktasında her türlü ayrıntıyı düşünerek uygulamaya başladık. Bugün bu tesislerimizde vatandaşlarımızın faydalanmasını görmek bizleri daha da motive ederek sevindiriyor. Bu vesile ile bir kez daha teşriflerinizle bizleri şereflendirdiğinizi belirtmek ister, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

"Bir din gönüllüsü kardeşimizin hizmetlerini görmek bizleri memnun etti"

Dr. Ali Erbaş ise, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, "Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Demek ki Muş halkı sizin gibi bir başkanı artık hak etmiş. Allah’ta ’sizin Muş’a belediye başkanı olmanızı nasip eylemiş’ diye düşünüyorum. Beş dakikada yapmış olduğunuz işleri öyle sıraladınız ki ben doğrusu çok mutlu oldum. 19 yıl din-i mübin-i İslam’a hizmet etmiş bir hizmet kardeşimizin, bir din gönüllüsü kardeşimizin şimdi halka hizmet noktasında yine Hakk’a hizmeti gözeterek bunu yapıyor olması bizi hakikaten çok memnun ve mutlu etti. Başarılar diliyorum. 3 senede yaptığınız işler bundan sonraki yıllarda yapacağınız işlerin bir teminatı gibi geldi bana. Daha güzel işler yapmayı Cenab-ı Hak nasip eyler. Halka hizmeti Hakk’a hizmet düsturu doğrultusunda bizim takdim etmiş olduğumuz hediyeye her baktığınızda hatırlayarak güzel işler yapmayı Cenab-ı Hak sizlere nasip eder inşallah"diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı hediyelerin takdim edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, buradaki ziyaretin ardından Muş Valiliği tarafından tertip edilen yemeğe geçti.