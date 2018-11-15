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PTT Başmüdürü Ocak'tan Kaymakam Kaçmaz'a ziyaret

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz’ı makamında ziyaret ettiMuş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, beraberindeki İşletme ve Teknik Birimler Müdürü Rıfkı Çatak, Varto PTT Müdürü Mustafa Gül ile Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz’ı belediyedeki makamında ziyaret etti.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti


Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, beraberindeki İşletme ve Teknik Birimler Müdürü Rıfkı Çatak, Varto PTT Müdürü Mustafa Gül ile Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz'ı belediyedeki makamında ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Kaçmaz, ilçeye atanmasından dolayı Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak ile beraberindekilerin kendisini ziyaret ettiğini belirterek, “İlçenin PTT ile ilgili sorunlarının olup olmadığını kendisinden öğrendik. Eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekenleri yapacaklarını bize ilettiler. Ziyaretinden dolayı müdürümüze ve beraberindekilere teşekkür ederim” dedi.


PTT Başmüdürü Fahri Ocak ise, kendilerini sıcak karşılayan Kaymakam Kaçmaz'a teşekkür etti.

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