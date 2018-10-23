PTT heyetinden 178. kuruluş yıldönümü ziyareti

PTT'nin 178'inci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle PTT Muş heyeti Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey'i makamında ziyaret etti.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, İşletme Müdür Vekili Rıfkı Çatak ile PTT Merkez Müdürü Aydın Dağ, PTT'nin 178'inci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle PTT Muş heyeti Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey'i makamında ziyaret etti. Kendilerini ziyarete gelen PTT heyetini makamında ağırlayarak, duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, “Öncelikle PTT'nin tüm mensuplarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Asırları aşan hizmetlerinin devamını temenni ediyorum. PTT 178. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle yurt genelinde bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında 178. Kuruluş yıldönümü anısına, Muş PTT Merkez Müdürlüğünde 178. sırada işlem yaptıran bir kişiye kuruluş tarafından hazırlanan Filatelik ürünün hediye olarak verileceğini Başmüdürümüz ifade etti. Yapılan bu nezaket ziyaretinden dolayı başta Sayın Valimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. PTT özellikle son yıllarda hızla değişerek ve gelişen çağa uyum göstererek Türkiye'nin kalkınmasına destek sunan bir kuruluşumuz olmuştur. Bizler de çalışmalarınızı yakinen takip ediyor, başarılarınızdan son derece memnuniyet duyuyoruz. Hepinizi bir kez daha kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaret Kocabey'e Muş PTT Başmüdürlüğü tarafından hazırlatılan Filatelik takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.