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20 Eylül 2017 13:31

PTT şubesinde hırsızlık

Muş’un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında geçici olarak hizmet veren PTT şubesinde hırsızlık olayı yaşandı.

PTT şubesinde hırsızlık

20 Eylül 2017 13:31


6-7 Ekim Kobani eylemleri sırasında yakılan ve geçici olarak Bulanık Caddesi üzerindeki Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında hizmet veren PTT şubesinin kargo bölümüne gece saatlerinde hırsız veya hırsızlar girdi. Cama merdiven dayayarak içeri giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, kargo bölümündeki bazı malzemeleri alarak kayıplara karıştı.


Sabah saatlerinde PTT şubesine gelen görevliler durumu fark ederek hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, PTT şubesinde detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.




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