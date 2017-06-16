Ramazanda dama oyununa ilgi

Varto ilçesindeki Haksever Kıraathanesi adlı iş yerinde sadece dama oynanıyor. İş yeri sahibi Ersin Bingöl, vatandaşların zaman geçirmeleri için kahvehanesini açık tuttuğunu belirtti. Dama turnuvaları da düzenlediğini kaydeden Bingöl, "Özellikle Ramazan ayı nedeni ile çok kalabalık oluyor. Bazıları çocuk ve torunları ile geliyor. Onlara dama öğretiyorlar. Birçoğu emekli olan müşteriler. Ramazan ayı nedeni ile günlerini burada geçiriyorlar, oyun oynuyorlar. Bazen ilçelerden de dama oynamaya gelen oluyor. Damayı neredeyse bilmeyen yok. Zekâ oyunu olduğu için damayı tercih ediyoruz" dedi.