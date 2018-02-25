Said Nursi İmam Hatip Ortaokulundan örnek çalışma

Hasköy Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu idarecileri tarafından ‘Kitap Sandığı Projesi’ kapsamında kaymakamlık, belediye, kamu kurumları ve belirli noktalara yerleştirilen kitap sandıklarıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için kitap toplanıyor. Vatandaşların okumadıkları kitapları kitap sandığında toplayarak değerlendiren öğrenciler, okuma oranının artmasına da katkıda bulunuyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü Yakup Atış, proje kapsamında raflarda çürümeye terk edilen kitapların yeniden okunmak için öğrenciler için toplandığını söyledi. Ülke genelinde okuma oranının düşük olduğuna dikkat çeken Atış, "Bu proje kapsamında ilçemizde bir nebzede olsa okuma çıtasını yükselteceğimizi düşünüyorum. Ayrıca öğrencilerimizde de bu konuda bir bilinçlenme söz konusu oluyor. Her bir öğrencimiz aynı zamanda geleceğin anne adayı ve anneler evin temel direğidir. Çocuklarını nasıl yetiştirmeleri noktasında, gelecek nesilleri okumaya teşvik edebilirler” dedi.

Proje kapsamında toplanan kitapları köy okullarına, ihtiyaç duyulan okullara göndererek kütüphanelerini oluşturmaları ve okuma oranlarına katkıda bulunduklarını ifade eden Atış, “Gelecek nesillerimizi kitap okumaya teşvik etmemiz durumunda ülkemizi emin ellere teslim etmiş olacağız. Belki bu kitaplar sayesinde kimi öğrencimiz doktor, mühendis, kaymakam, öğretmen, vali olabilir. Onun için okumak çok önemli bir kavramdır. Kendi okulumuzda sürekli olarak okuma saatleri yapıyoruz ve bu noktada çok iyi yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu kapsamda okul idaremizle, öğretmenlerimizle bir araya gelerek ’Kitap Sandığı Projesi’ ile çürümeye terk edilen kitapları toplayıp, yeniden değerlendirmek adına bu projeyi hayata geçirdik. Çok şükür şu anda topladığımız 200 kitabı öğrencilerimize kısa sürede ulaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kitap yardımı yanında okuma farkındalığı oluşturup, okullarımız arasında dayanışmayı da sağlamayı amaçladığımız bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.