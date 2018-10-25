Şair İsmail Gül, söyleşi programına konuk oldu

Şair İsmail Gül, Muş Alparslan Üniversitesi'nin (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Şiirin Dili Birdir” başlıklı söyleşi programına konuk oldu.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sinema ve Edebiyat Topluluğu tarafından düzenlenen “Şiirin Dili Birdir” başlıklı söyleşi programına Şair İsmail Gül konuk oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamilla Aliyeva, Muş Şairler Derneği Başkanı Mustafa Yıldız, dernek üyeleri Mustafa Altınay, Ekrem Dizdaroglu, Faruk Yiğit Aras, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Şiirlerin okunduğu, edebiyat sevgisinin dile getirildiği söyleşi programı Şair İsmail Gül'ün Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer'in elinden teşekkür belgesi alması ile sona erdi.