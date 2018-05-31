Şanlıurfa’dan gelen tatlı ustası, günde 90 kilo tatlı satıyor

Muş’a Ramazan ayı dolayısıyla gelen Başkut ailesi, burada geçimlerini sağlamak için kendi kamyonetleri üzerine kurduğu tezgahta tulumba tatlısı üretiyor. Muş-Bingöl karayolunun 8. kilometresinde günde yaklaşık 90 kilogram tulumba tatlısı satışı yaptığını ifade eden Orhan Başkut, tatlısının çok beğenildiğini ve merkezden vatandaşların almaya geldiğini söyledi. Ailesinin Konya’ya çapa işi için gittiği ve kendisinin de burada tulumba tatlısı satışı yaparak geçimini sağladığını ifade eden Başkut, "Urfalıyım. Buraya tatlı yapmaya geldim. Tatlılarımda şeker kullanıyorum. Glikoz kullanmıyorum. Bazıları beş kuruş fazla kazanmak için kötü yollara başvuruyor. Tatlı için hazır şerbet kullanıyor. Ben şeker kaynatıyorum. Şekerin çuvalı da 180 TL’dir, hazır şerbetin tenekesi ise 60 TL’dir bazıları gidip onu alıyor. Ben burada tulumba tatlısı ve halka tatlı üretiyorum. Sabah 10.00’da buraya gelip akşam iftar saatine kadar burada kalıyorum. Günde ortalama 80-90 kilo tatlı satışı yapıyorum. Vatandaş da tatlımdan memnun durumda. Tatlıların kilosunu 10 TL’den satıyorum. Tek başıma çalışıyorum. Ailem Konya’ya çapa işi için gitti. Müşterilerim sırf çarşıdan buraya gelip benden tatlı alıp tekrar şehre geri dönüyor. Köylülerde buradan alışverişlerini yapıyor. Otobüs gelip geçtiği zaman buradan tatlı alıyor" dedi.