Sarıeroğlu’ndan Muş Belediyesine ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş’a gelen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu ve beraberindeki heyeti, Muş Belediyesi tarihi hizmet binasında ağırladı. Sarıeroğlu’nun ziyaretinde, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda partili kendisine eşlik etti. Başkan Asya, ziyarette doğum günü olduğunu öğrendiği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a sürpriz yaparak misafirlerle birlikte doğum günü pastasını kesti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi. 4 yıl içinde önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların daha kaliteli şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yoğun bir çaba gösterdiklerini de dile getirdi.

Acil Eylem planı kapsamında birçok tesisi kısa sürede hizmete açtıklarını belirten Asya, orta vadede planladıkları tesislerin de bu yıl yapımının tamamlanacağını söyledi. Bunlarla beraber şehrin en önemli ihtiyacı olan alt yapı ve içme suyu sorununu çözüme kavuşturduklarının altını çizen Başkan Asya, şehrin tüm içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenilenmeye başlandığını ve bu kapsamda ciddi bir mesafe kat edildiğini vurguladı. Alt yapı projesi kapsamında mevcut içme suyu depolarının kapasitelerini arttırdıklarını vurgulayan Başkan Asya, yeni depoların da yapımına başlandığını kaydetti. İçme suyu projesinde de sona gelindiğini kaydeden Başkan Asya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı katkıları ile Muş’un yüz yıllık su sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bu yıl üst yapı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin en işlek caddesi olarak kullanılan Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi’nin bir bütün yenilenmesi için gerekli çalışmaların başladığını, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Sosyal ve kültürel alanda yapılan hizmetlere değinen Başkan Asya, 2 Bilgi Evini hizmete açtıklarını, 2 Bilgi Evinin daha yapımına başlandığını ve bu tesislerin sayılarının arttırılacağını belirterek, kadınlara yönelik ise Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projelerini uygulamaya başladıklarını, yıl sonuna bu tesisleri halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Asya ve ekibini tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, Sarıeroğlu ve beraberindekilere ziyaret anısına Sultan Alparslan’ın zırhını simgeleyen ’çevşen’ hediye etti. Uğurlama sırasında tarihi hizmet binası girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı maketi üzerinden kendilerine bilgi veren Başkan Asya, DAP İdaresi ile işbirliği içinde uyguladıkları proje ile 90 bin metrekare alan üzerine Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezini kurmayı başardıklarını kaydetti. Lale Vadisi Parkı olarak isimlendirilen bölgenin vatandaşların en uğrak yeri haline geldiğinin altını çizen Başkan Asya, bu proje sayesinde insanlara güzel vakit geçirebilecekleri alternatif bir yer yaptıklarını ifade etti.

Ziyaret, tarihi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.