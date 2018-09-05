Satın aldığı sütle yavru danaları biberonla besliyor

2016 yılında uygulanan bir proje kapsamında Serinova beldesinde yaşamını sürdüren Özlem Çelik’e 6 adet büyükbaş hayvan hibe edildi. Üç yıl boyunca gözü gibi hayvanlara bakan genç kız Özlem Çelik, 4 büyükbaş hayvanının telef olmasıyla büyük üzüntü yaşayor.

Dört büyükbaş hayvanı belli olmayan nedenlerden ötürü telef olan Özlem Çelik, hayvanlarından geriye kalan yavru danalarını da biberonla beslemeye çalışıyor.

Komşusundan ücret karşılığında aldığı süt ile yavru danalarını biberonla beslemeye çalışan Çelik, “2016 yılında ‘Genç Çiftçilere Destek’ olarak hibe veriyorlardı. Bana da 5 tane düve ve 1 tane de tosun verdiler. ‘Bunlara 3 yıl boyunca bakacaksınız ve satmayacaksınız’ denildi. Ben üç yıl boyunca hayvanlarımı besledim, baktım. Dört ineğim telef olduktan sonra, geriye dört tane buzağım kaldı. Komşumdan ücret karşılığında süt alıp, yavru danalarımı biberonla beslemeye başladım. Bir tane danam büyük olduğu için onu yem ile beslemeye çalıştım. Çünkü bütçem o kadar sütü almama el vermiyor” şeklinde konuştu.