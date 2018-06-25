Seçmen son sözünü söyledi

Muş’ta ise 2015 seçimlerine oranla AK Parti’nin büyük düşüş olmazken, HDP ise yaklaşık 10 bin oy düşüş yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçimleri dün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,55 oy alarak cumhurbaşkanlığına seçildi. Muş’ta ise, bir önceki seçimlere oranla AK Parti’de küçük bir düşüş yaşanırken, HDP’de ise 10 bin dolayında bir düşüş kaydedildi. Yapılan seçimlerde HDP 101 bin 831 oy alırken, AK Parti 58 bin 221 oy alarak HDP 3, AK Parti ise 1 milletvekili meclise gönderebildi.

Muş’ta 787 sandıkta 228 bin 538 seçmen, cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17.00’de sandıklar kapanarak, oy sayım işlemlerine başlandı.

Oyların dağılımları

Kesin olmayan resmi sonuçlara il genelinde HDP 101 bin 831, AK Parti 58 bin 221, MHP 6 bin 599, İYİ Parti 7 bin 909, CHP 3 bin 655, Saadet Partisi bin 666, HÜDA PAR 2 bin 789 Vatan Partisi 385 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan 70 bin 612 oy alırken, HDP Adayı Selahattin Demirtaş 97 bin 855, CHP’nin adayı Muharrem İnce 10 bin 939, Meral Akşener 2 bin 705 oy, Temel Karamollaoğlu bin 384 ve Doğu Perinçek ise 210 oy aldı.

Merkez ve Hasköy’de AK Parti önde

88 bin 242 seçmenin oy kullandığı il merkezinde, HDP 34 bin 293, AK Parti 37 bin 15, MHP 4 bin 925, İYİ Parti 3 bin 774, CHP bin 456, Saadet Partisi bin 108, HÜDA PAR 2 bin 173, Vatan Partisi 126 oy alırken, 3 bin 372 oy geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan 45 bin 452 oy alırken, HDP Adayı Selahattin Demirtaş 33 bin 466, CHP’nin adayı Muharrem İnce 4 bin 80, Meral Akşener bin 422 oy, Temel Karamollaoğlu 965 ve Doğu Perinçek ise 101 oy aldı. 13 bin 172 seçmenin oy kullandığı Hasköy’de ise AK Parti 8 bin 400, HDP bin 807 MHP 207, İYİ Parti 2 bin 184, CHP 191, Saadet Partisi 102 HÜDA PAR 56, Vatan Partisi 10 oy alırken, 215 oy ise geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan 10 bin 172 oy alırken, HDP Adayı Selahattin Demirtaş bin 924, CHP’nin adayı Muharrem İnce 375, Meral Akşener 414 oy, Temel Karamollaoğlu 94 ve Doğu Perinçek ise 3 oy aldı.

Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Varto’da HDP önde

11 bin 813 seçmenin oy kullandığı Korkut’ta HDP 7 bin 519, AK Parti 2 bin 990, MHP 106, İYİ Parti 324, CHP 136, Saadet Partisi 95, HÜDA-PAR 293, Vatan Partisi 34 oy alırken, 316 oy geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, HDP Adayı Selahattin Demirtaş 7 bin 514, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 437 oy alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce 336, Meral Akşener 137 oy, Temel Karamollaoğlu 75 ve Doğu Perinçek ise 14 oy aldı. 20 bin 147 seçmenin oy kullandığı Varto’da HDP 13 bin 731, AK Parti bin 115, MHP 169, İYİ Parti 188, CHP bin 143, Saadet Partisi 40, HÜDA PAR 57, Vatan Partisi 52 oy alırken, 720 oy geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, HDP Adayı Selahattin Demirtaş 10 bin 716,Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan bin 367 oy alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce 4 bin 276, Meral Akşener 140 oy, Temel Karamollaoğlu 35 ve Doğu Perinçek ise 27 oy aldı. Malazgirt’te ise, HDP 17 bin 413, AK Parti 3 bin 722, MHP 504, İYİ Parti 271, CHP 289, Saadet Partisi 108, HÜDA PAR 71, Vatan Partisi 67 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, HDP Adayı Selahattin Demirtaş 17 bin 296, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 190 oy alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce 712, Meral Akşener 158 oy, Temel Karamollaoğlu 77 ve Doğu Perinçek ise 27 oy aldı. 35 bin 835 seçmenin oy kullandığı Bulanık ise, HDP 27 bin 68, AK Parti 4 bin 979, MHP 688, İYİ Parti bin 168, CHP 440, Saadet Partisi 213, HÜDA PAR 139, Vatan Partisi 96 oy alırken, bin 40 oy ise geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, HDP Adayı Selahattin Demirtaş 26 bin 939, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 994 oy alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce bin 160, Meral Akşener 434 oy, Temel Karamollaoğlu 138 ve Doğu Perinçek ise 38 oy aldı.

Bu sonuçlara göre HDP’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun mecliste Muş’u temsil edecek.