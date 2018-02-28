Şehirlerarası otobüs terminali bu yıl hizmete giriyor

Muş-Bingöl karayolu üzerinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin yapım işi sürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Şehir içi ulaşım sorununu ortadan kaldıran Muş Belediyesi, şehirlerarası ulaşımın da sorunsuz bir şekilde yapılması için çalışmalarına devam ediyor. Yeni bir terminal binasını Muş halkının hizmetine sunmak için uzun uğraşlar veren Başkan Asya, vaat edilen bir projeyi daha hayata geçiriyor. 22 bin metrekare alan üzerine yapılan terminalin yaklaşık 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olarak yapılıyor. 16 adet bilet satış acentesinin bulunduğu yeni terminal projesinde kargo, PTT, internet merkezi, emanet, fast food, kafeterya, büfe, makine ikmal binası bulunuyor. Vatandaşların ve işletmecilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı projenin bu yıl tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin teknik personelleri ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Şehirlerarası otobüs terminalinin kent görünümü için önemli olduğunu belirten Başkan Asya, "Mevcut terminalin ihtiyaca cevap vermediğini ve yeni bir terminal binasının kurulması gerektiğini her platformda dile getirdik. Bunu gerçekleştireceğimize dair söz verdik. Allah’a şükürler olsun ki geçen yıl ihale sürecinin tamamladığımız projemizin temeli atıldı. Bu yıl çalışmalar kalınan yerden devam ediliyor. Muş-Bingöl karayolu üzerinde bulunan 22 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan şehirlerarası terminalin inşaat çalışmaları havaların ısınması ile başlatıldı. Mevsim şartlarından dolayı yapım işi yaklaşık 2 yıl olarak belirlenen projenin bu yılsonuna kadar halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

Muş’a önemli bir tesis daha kazandıracaklarını kaydeden Başkan Asya, "Yeni binamızda tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak projelendirdik. 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olacak olan terminalde 16 adet bilet satış acentesi, yaklaşık 20 adet iş yeri de farklı sektörlerden hizmet verecek. Bu eserimizin tamamlanması ile mevcut terminal binamızın çevresindeki yoğunlukta ortadan kalkmış olacak. Bugün söz verdiğimiz projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın karşısına çıkmak bizim için en büyük mutluluktur. Bizler görev süremiz içerisinde halkımıza hizmetkarlık konusunda gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.