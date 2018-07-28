Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt’te anıldı

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şahadetinin üçüncü yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından mevlit ve anma töreni yapıldı. Malazgirt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız için düzenlenen anma programı, 1071 Alparslan Merkez Camisi’nde düzenlenen mevlit ile başladı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, Hakim Garip Aykanat, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit programında İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Kulaksız, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua yapıldı.

Saat 19.26’da ise Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği yerde anma programı düzenlendi. Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua okunmasıyla başlayan tören, hain saldırının yapıldığı yere karanfil bırakmayla devam etti. Hain saldırının yaşandığı yere karanfil bırakan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Şehit Binbaşımız Arslan Kulaksız’ın şahadetinin üçüncü yılında yine burada onu anmak için bulunmaktayız. Ben ilçeye atandığım ilk günlerde, bu hain saldırı gerçekleşmişti. Bu olay, benim meslek hayatımda yaşadığım en üzücü olaydı. Bu üzücü olayla Malazgirt ilçesinde görev yapmak beni çok üzmüştü. Biz şehitliğin ne kadar büyük bir mertebe olduğunu hem Kur’an-ı Kerim’de, hem de Peygamber Efendimizin hadislerinden çok iyi bilmekteyiz. Şehit binbaşımız hiçbir zaman aklımızdan çıkmadı. Şehidimizin buradaki çocukları, buradaki insanları kazanmaya çalıştığını hiçbir zaman unutmayın. Tekrar tekrar şehit binbaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.