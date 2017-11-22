Şehit Kaymakam Safitürk’ün adı Malazgirt’te bir okula verildi

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün kaymakam arkadaşı ve aile dostu Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, bütün şehitlere Allah’tan gani gani rahmet dilediğini söyledi. Kırlı, “Kaymakam kardeşim Muhammet Fatih Safitürk’ün, elinde kalaşnikof yoktu, tabanca, silah yoktu. Elinde kalem vardı, millete hizmet vardı. Allah, bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Muhammet kardeşim çok iyi bir insandı. Hep halkına yardım ve hizmet etmek için çalışırdı. Maalesef hain bir saldırısı sonrası şehit düştü. Bizde şehit kaymakamımızın ismini görev yaptığımız ilçede yaşatmak istedik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bir rapor hazırlayarak Muş Valiliğimize verdik. Muş Valimiz Aziz Yıldırım da bu kararımızı onaylayınca, okulumuzun ismini değiştirdik” dedi.

Muhammet Fatihlerin ölmeyeceğini vurgulayan Kırlı, "Kendisinden Allah razı olsun. Bu ülke huzur içerisinde yaşasın diye büyük fedakârlık yapıp, hayatını bu memleket için vermiştir. Bu okuldan mezun olan öğrencilerimiz de birer ’Muhammet Fatih’ olacaktır. İnşallah bu güzel isim burada sonsuza kadar kalacak ve dün olduğu gibi bugün de, yarın da anılmaya devam edilecek. Gelecek nesillere örnek olmaya devam edecek" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, Alparslan Ortaokuluna Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adını verdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu okulumuzda büyüyecek çocuklarımız Muhammet Fatih Safitürk’ü unutmayacak. Şehit Kaymakama minnettarız. Bu okulda ve ilçemizden şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ismi ebediyen yaşayacaktır" dedi.