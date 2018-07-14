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14 Temmuz 2018 14:03

Şehit mezarları ziyaret edildi

Muş’un Hasköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit mezarları ziyaret edildi.

Şehit mezarları ziyaret edildi

14 Temmuz 2018 14:03


Hasköy Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt öncülüğünde, Belediye Başkanı Mürsel Özen ve vatandaşların katılımı ile şehit mezarlıkları ziyaret edilerek, dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kaymakam Karakurt ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret etti. İlçe Müftülüğü personellerinin de katıldığı ziyarette dualar edilip, Yasin-i Şerif okundu. Burada şehitleri anan Kaymakam Karakurt, 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişiminde vatan uğruna canını hiçe sayarak şehit düşenlere rahmet dilerken, gazilere ise acil şifalar diledi.




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